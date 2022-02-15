احصائية : ارتفاع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية

المستقلة /- اعلنت ادارة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير للصادرات النفطية العراقية الى للمصافي الصينية المستقلة خلال شهر كانون الثاني الماضي 2022.

واظهرت الادارة في احصائية لها وتابعته المستقلة, ان “الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في كانون الثاني بنسبة 235.3% لتصل الى 1.807 مليون طن متري او ما يعادل (12.829مليون برميل) مقارنة بشهر كانون الاول 2021 الذي بلغ 539 الف طن متري او ما يعادل (3.826مليون برميل)، وارتفع أيضا بنسبة 49.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 1.209 مليون طن (8.583 مليون برميل)”.

واضافت ان “العراق احتل المرتبة الرابعة بصادراته النفطية الى المصافي الصينية المستقلة بعد كل من روسيا التي جاءت اولا بتصدير 2.772 مليون طن، وجاءت السعودية ثانيا بتصدير 1.905 مليون طن، وجاءت ماليزيا ثالثا بصادرات 1.897 مليون طن.

واشارت الادارة الى ان “خمسة مورّدين من الشرق الأوسط شملت السعودية والعراق والكويت وعمان والإمارات احتلوا المرتبة الأولى بين أكبر 10 مورّدين لمصافي التكرير المستقلة الصينية في كانون الثاني، حيث قاموا بتوريد 7.81 مليون طن متري او ما يعادل (55.451 مليون برميل) من النفط الخام ، بزيادة 3.8٪ عن مستويات كانون الأول 2021”.

واوضحت ان “مصافي التكرير المستقلة في الصين زادت وارداتها من النفط في عام 2021 بنسبة 10٪ إلى 70.4 مليون طن متري من تلك الدول الخمس، ارتفاعا من 64 مليون طن متري قبل عام ، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 34٪ في عام 2020 إلى 39٪ في عام 2021”.

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