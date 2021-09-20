احذر من اختراق بريدك الالكتروني بهذه الخطوات

المستقلة /- كشف خبير أمن معلومات عن خطوات بسيطة يمكن اتباعها لحماية البريد الإلكتروني من الاختراق.

وأوضح المهندس المصري عمرو مصطفى أن البريد الإلكتروني يعد هدفاً ثميناً للقراصنة ومجرمي الإنترنت، لأنه يحتوي على عدد كبير من البيانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات عن الحسابات البنكية التي يمكن استغلالها لسرقتك والسيطرة على حياتك.

وقال مصطفى، خلال لقائه أمس في قناة «الحدث اليوم»، إن هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها من أجل حماية حسابك الخاص بالبريد الإلكتروني من الاختراق.

وأضاف أن أولها يتمثل في «إعدادات الأمان»، حيث ينبغي تحقيق الاستفادة القصوى من خيارات الأمان الحديثة واستخدام ميزة تأكيد دخول الحساب أكثر من مرة، وهي الميزة التي أصبحت لها شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، وتكون دائماً عن طريق تأكيد الحساب في شكل رسالة نصية أو رمز.

اقرأ المزيد مواصفات مذهلة لهاتف الايفون لم تكن مدركها

وتابع: «الخطوة الثانية، عليك دائماً اتباع الخطوات الأساسية بشكل صحيح؛ فلا تقم باختيار كلمات مرور سهل توقعها، وعليك أن تجعلها معقدة بشكل كبير، لأن كلمة المرور هي المفتاح الخاص بحسابك».

ولفت إلى ضرورة اختيار بريد إلكتروني جيد يوفر العديد من المزايا الأمنية التي لديها سمعة طيبة في إطلاق تحديثات أمنية تساعد على حفظ البيانات من الاختراق.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

جنايات ميسان تحكم بالسجن (15 سنة) لمدان بجريمة الدكة العشائرية

اخر الاخبار

محمد هنيدي في مواجهة أمام فاندام

اخر الاخبار

احذر من اختراق بريدك الالكتروني بهذه الخطوات

اخر الاخبار

حمادة هلال في ورطة بعد خلع زوجته الحجاب بظهور صادم

اخر الاخبار

شريف منير ينجو من حريق منزله

اخر الاخبار

قطر: قبول اختراعين أردنيين في برنامج نجوم العلوم

اخر الاخبار

اميركا اكثر الدول تضررا بكورونا

اخر الاخبار

اميركا اكثر الدول تضررا بكورونا

اخر الاخبار

بريطانيا تعلق على الأزمة في العلاقات مع فرنسا

اخر الاخبار

العراق على موعد مع الامطار ونسمات برد خلال أيام

اخر الاخبار

حفل “عمرو دياب” في العقبة يسبب ضجة واسعة في الأردن

اخر الاخبار

الأردن يوقف متسولين “أغنياء” بعد حملة اعتقالات

اخر الاخبار

المكسرات “رقم 1” لمحاربة الالتهاب

اخر الاخبار

فريق عماني يفك لغز بئر فرهوت (سجن الجن) و(قعر جهنم) باليمن

اخر الاخبار

أول صور تجول الأسيرين كممجي ونفيعات بعد تحررهما

اخر الاخبار

ميسي يرفض السلام على مدرب باريس سان جيرمان بعد تبديله

اخر الاخبار

إيران: للأسف خسرنا أمام الروس في هذا المجال بسورية