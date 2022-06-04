احذر.. كراهية بعض الأطعمة تشير إلى الإصابة بالسرطان

المستقلة /- يختلف مذاق الأطعمة المرة أو الحلوة أو المالحة قبل وأثناء علاج السرطان.

ويمكن أن تؤدي التغييرات في التذوق إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن يمكن أن يسبب كراهية شديدة لبعض الأطعمة، وتسمى أيضاً النفور من الطعام.

ومن الأطعمة التي قد يكرهها مريض السرطان، البيض والجبنة والشاي والنقانق، بحسب موقع ” Cancer Net”.

وفي تقرير نُشر في مجلة Clinical Radiology، سلط الضوء على النفور المتكرر من الطعام الذي لوحظ في واحد من كل أربعة مرضى سرطان خضعوا للدراسة.

ووجد العلماء أن النفور من الطعام يمكن أن يكون مظهراً من مظاهر عدة أشكال من السرطان.

 

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