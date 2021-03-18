احذر شرب الماء في هذه الحالة لأنه يؤدي للوفاة مباشرة

المستقلة /- قال عضو الجمعية المصرية للتغذية الدكتور كريم جمال، إنه من المهم أن نتناول أكلا صحيا، لافتًا إلى أن الهوس بالأكل الصحي له أعراض جانبية كثيرة ومن الممكن أن يؤثر بالسلب على الإنسان، لأنه وجهين لعملة واحدة.

وأضاف الدكتور كريم جمال، خلال حديثه ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “DMC”، أن شرب المياه زيادة عن الحد الطبيعي من الممكن أن يسبب الوفاة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث حال شرب أكثر من لتر في الساعة الواحدة مما يؤدى إلى التسمم.

وتابع أنه يجب تناول الخضراوات والفاكهة باعتدال، لأن الاكثار منها يؤدي إلى توسعة المعدة كما أن الألياف الغذائية عندما تزيد عن حدها تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، خاصة وأنا الفاكهة بها كميات كبيرة من السكر.

وأوضح أنه يجب تناول 80 بالمئة من الطعام (خضروات وفاكهة وبروتينات) ومن الممكن الخروج عن النص بنسبة 20 بالمئة فقط وتناول طعام مختلف غير صحي، ومع الحرص على تناول أكل متوازن وصحي.

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