احذر الدجاج المستورد الرخيص.. هذه حقيقته

المستقلة /- كشف وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد منتهي الصلاحية داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية.

وقال الخفاجي إن “الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار”.

وأوضح، أن “هذا التفاوت في الأسعار يأتي، لأن الدجاج المستورد الذي يصلنا من تركيا والدول الأخرى، يكون منتهي الصلاحية، لكن يتم تغيير علاماته التجارية داخل إقليم كردستان وبعدها يُصرّف في الأسواق المحلية”.

واشار الى، أن “هذا الأمر يعد تخريباً لاقتصاد البلد وتدميراً لصحة المواطن ، واصفا إياه بـكورونا جديدة”.

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