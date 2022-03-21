احتيال موظف سابق على شركة أبل بـ 10 ملايين دولار

المستقلة /- تورّط موظف سابق في شركة أبل الأمريكية، في قضايا احتيال مالي على الشركة بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، وذلك عبر تلقّيه رشاوي وسرقة معدات وقضايا غسيل أموال.

واتهمت محكمة فيدرالية أمريكية 3 موظف أبل السابق ديريندرا براساد البالغ من العمر 52 عاماً، بارتكاب 5 جرائم احتيال خلال فترة عمله بالشركة لمدة 10 سنوات بين عامي 2008-2018، وذلك بالتعاون مع موظفين آخرين.

وكان الموظف السابق مسؤولاً عن شراء قطع الغيار والخدمات من البائعين، وقد استغل منصبه في سرقة قطع الغيار والتسبب في دفع الشركة مقابل عناصر وخدمات لم تتلقها، حيث تمت مصادرة 5 عقارات وحسابات مالية تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دولار كان قد جمعها طوال تلك السنوات.

 

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