احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.128 تريليون دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر/ كانون الأول مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و3.117 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع اليوان 2.8% مقابل الدولار في ديسمبر/ كانون الأول بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أونصة في نهاية ديسمبر/كانون الأول مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد انخفاضه 7.9% مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير/كانون الثاني مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.

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