احتفال في ميشكان الامريكية لمناسبة مئوية دولة العراق

المستقلة/- علاء السوداني -غازي المشعل/..لمناسبة مرور مائة عام على تاسيس الدولة العراقية المعاصرة ، وذكرىٰ تتويج فيصل الاول ملكاً على العراق ، اقامت القنصلية العامة لجمهورية العراق في ولاية مشيغان الامريكية حفل استقبال كبيراً ..

وحضر الحفل الذي اقيم مساء الجمعة العاشر من كانون الاول / ديسمبر الجاري بقاعة لارسا بمدينة ديترويت عدد كبيرمن ابناء الجالية العراقية المقيمين في الولاية من رجال الدين والادباء والفنانين والرياضيين الرواد والوجوه الاجتماعية ،كما حضر الاحتفال قناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين في الولاية وعدد كبير من المواطنين العرب والامريكيين .. الذين قدموا التهاني للشعب العراقي بهذه المناسبة المجيدة ..

وفي بداية الحفل عُزف السلام الوطني لجمهورية العراق ثم رحب القنصل العام لجمهورية العراق في الولاية عدنان عزارة آل معجون  بالحاضرين وشكرهم على تلبية دعوة القنصلية للاحتفال باحد اهم اعيادالعراق الا وهو تاسيس الدولة العراقية الحديثة التي واجهت العديد من التحديات والصعاب ولكنها استمرت وريثةالتاريخ العريق الذي بدأ منذ فجر التاريخ وسع علوماً ومعرفة وعطاءً للعالم اجمع ..

وقال آل معجون في جانب اخر من كلمته : ان شعب العراق وهو يتخطى الصعاب واحدة تلو الثانية وآخرهاصفحة الارهاب الداعشي التكفيري الاسود انما يعبر عن حبه للحياة وتطلعه للعيش بسلام وامان والانطلاق نحوالتنمية والمستقبل المشرق لكل ابنائه بمختلف اطيافهم وقومياتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية..

ثم شاهد الحاضرون فيلما تسجيلياً عن مراحل تاسيس الدولة العراقية وابرز ما مر به العراق المعاصر من احداث ومواقفوما سجله الشعب العراقي من انجازات وطنية وابرز التحديات التي عانى منها طيلة قرن من الزمان، اضافة الى ابرزالمعالم والاثار والشواهد التاريخية والحضارية التي تزخر بها ارض العراق…

و القى عدد من الشعراء قصائد تغنت بحب العراق وتنوعه الجغرافي والسكاني وشددت على وحدة التراب العراقي وتماسك مجتمعه وتطلعه الدائم نحومستقبل افضل لاجياله القادمة ..

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