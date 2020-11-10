احتفالات في قرية هندية.. “ابنتنا” فازت بانتخابات أميركا

المستقلة/- ألعاب نارية واحتفالات انطلقت في قرية هندية، فرحا بفوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس الأميركي، وذلك لأن جدها ينحدر من هذه القرية.

وكامالا هاريس هي أول امرأة، وأول أميركية من أصول إفريقية وهندية تتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.

وبعد إعلان فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة، لتكون هاريس نائبته، انطلقت الاحتفالات في قرية ثولاسيندرابورام في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، التي ينحدر منها جدها بي في غوبالان.

وأشعل سكان القرية الألعاب النارية وشاركوا في صلوات وتجمعوا في الشوارع حاملين صور هاريس، لتبادل التهاني فرحا بفوزها.

من جانبه، أعرب خالها غوبالان بالاتشاندران، المتواجد في نيودلهي، عن سعادته بفوز هاريس، قائلا: “أشعر بسعادة ليس فقط على المستوى الشخصي.. أشعر أنه أمر جيد للولايات المتحدة. من المهم بالنسبة لبقيتنا أن تتمتع أميركا بمجتمع مستقر”.

وأشار إلى أن العائلة ستسافر إلى الولايات المتحدة لحضور مراسم حلف اليمين التي ستشارك فيها هاريس، وأوضح: “في المرة الأخيرة التي أدت فيها اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ كنا جميعا هناك. هذه المرة عندما تؤدي اليمين كنائبة للرئيس سنكون هناك. كلنا سنذهب إلى هناك”. (النهاية)