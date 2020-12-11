احتجاز كادر قناة پيام في قضاء كلار

المستقلة..احتجزت قوات الاسايش فريق قناة پيام اثناء تغطية الاحتجاجات في قضاء كلار عصر اليوم الجمعة.

ونقلت لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل القناة في اربيل عمران امير قوله ان زميله مراسل القناة في كلار هوار محمد كان برفقة المصور آكو جمعة، في مهمة صحفية لتغطية الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت اليوم في القضاء التابع لمحافظة السليمانية، وسرعان ما احتجزتهم قوة امنية تابعة للاسايش، ولم تطلق سراحهم “حتى لحظة كتابة البيان”.

واعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن رفضها لاستمرار مسلسل احتجاز واعتقال الصحفيين في الاقليم، و”تعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي، لا سيما وان القوات الامنية تركز على ملاحقة الكوادر الصحفية في مناطق الاحتجاجات الشعبية”.

وطالبت الجمعية السلطات الكردية بالكف عن اعتقال الصحفيين لمجرد نقلهم الاحداث، وإطلاق سراح المحتجزين على الفور.