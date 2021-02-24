احتجاز كادر قناة روداو في سنجار

المستقلة/- احتجزت قوة امنية كادر قناة روداو اثناء اداء مهامهم في قضاء سنجار، صباح اليوم الاربعاء.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عن مراسل القناة هيوا حلم الدين قوله ان مسلحين يرتدون زيا عسكريا احتجزوا مراسلهم تحسين قاسم والمصور نايف ايدو، اثناء تغطيتهم للوضع الأمني في سنجار، مضيفا ان القوة التي قامت باحتجاز الصحفيين ادعت انتمائها للحشد الشعبي.

وقال هيوا ان القوة استولت ايضا على معدات الفريق، بعد ان اقتادوا الصحفيين الى قضاء تلعفر، ولم يطلق سراحهم حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عملية احتجاز الكادر الصحفي، عادة اياه انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد، ومخالفة دستورية.

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية بالاسراع في تحديد مكان احتجاز الصحفيين، واطلاق سراحهم على الفور، وتوفير الحماية للكوادر الاعلامية اثناء اداء مهامهم.