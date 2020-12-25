احتجاز رئيس مؤسسة ناليا الاعلامية في مطار السليمانية

المستقلة.. أدان النائب هوشيار عبد الله اعتقال الإعلامي آوات علي رئيس مؤسسة ناليا الإعلامية في إقليم كردستان، محملاً حكومة الإقليم المسؤولية عن سلامته.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر:” أدين بشدة اعتقال الإعلامي آوات علي في أحد مطارات إقليم كردستان وأستنكر هذه الأساليب البوليسية ضد الصحفيين “.

وأضاف ” إن سلطات الإقليم لا تعي حجم الخطر المحدق بسبب غضب الناس تجاه هذه السياسات الفاشلة إدارياً وبسبب القمع المستمر للصحفيين والناشطين “، محملاً حكومة الإقليم المسؤولية عن سلامته.

وذكر منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالسليمانية ان عناصر من امن المطار قاموا باحتجاز اوات صباح اليوم الجمعة، فور وصوله من السويد الى مطار السليمانية، وهو مدير مؤسسة ناليا التي تضم مجموعة قنوات NRT، واقتادوه الى جهة مجهولة، ولم يطلق سراحه حتى اللحظة.

وشنت السلطات في الاقليم حملة اعتقال واحتجاز لعدد من الصحفيين اثناء اداء مهامهم، وبالتزامن مع انطلاق التظاهرات في السليمانية، وركزت على الكوادر الصحفية والاعلامية المعارضة لسياسة سلطات اقليم كردستان، والتي نقلت وقائع الاحتجاجات التي شهدتها العديد من مناطق الاقليم.

وفي الوقت الذي عبرت فيه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها بعد استمرار ساسة الاقليم بانتهاك الدستور، فانها عدّت اعتقال الصحفيين سابقة خطيرة، تهدد حرية العمل الصحفي.

وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة في الاقليم الكف عن اعتقال وملاحقة الصحفيين واحتجازهم بتهم كيدية، والإسراع بإطلاق سراحهم على الفور.

كما طالبت الجمعية الحكومة الاتحادية القيام بواجباتها ازاء حماية الصحفيين العراقيين.