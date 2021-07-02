احباط محاولة هجوم بصواريخ كراد غربي بغداد

المستقلة/- أعلنت خلية الاعلام الأمني عن احباط محاولة اسنهداف ثكنة عسكرية غربي العاصمة بغداد بواسطة 8 صواريخ.

وقال بيان عن الخلية اليوم الجمعة ، وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية  ، من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد.

وأشار البيان الى أن القوة تمكنت من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم ، منوهة الى انه تم التعامل مع هذه الصواريخ من الجهات المختصة.

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