احباط محاولة هجوم بصواريخ كراد غربي بغداد

المستقلة/- أعلنت خلية الاعلام الأمني عن احباط محاولة اسنهداف ثكنة عسكرية غربي العاصمة بغداد بواسطة 8 صواريخ.

وقال بيان عن الخلية اليوم الجمعة ، وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد.

وأشار البيان الى أن القوة تمكنت من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم ، منوهة الى انه تم التعامل مع هذه الصواريخ من الجهات المختصة.