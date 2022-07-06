  احباط محاولة تهريب 16عجلة لنقل الوقود الى خارج ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، عن إحباطها عملية تهريب 16 عجلة لنقل الوقود في مُحافظة ميسان خلال كمائن نصبت بالقرب من السيطرات الخارجية للمحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان ” أنَّ فريق عمل من مكتب تحقيق ميسان ومن خلال ضبط جهاز dvr الخاص بتصوير السيارات التي تخرج من السيطرات الخارجية والتي تقوم بتهريب المُشتقات النفطيَّـة” ومن خلال نصب كمائن ليلية في سيطرتي البتيرة وبغداد أسفرت عن ضبط (16)عجلةً مُحمَّلةً بالمشتقات النفطيَّة كانت مُعدَّةً للتهريب مع سائقيها”.