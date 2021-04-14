احباط محاولة ابتزاز الالكتروني لفتاة مقابل المال في بغداد

المستقلة /… قالت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية انها بتمكنها من احباط محاولة ابتزاز لفتاة بقضاء المدائن ببغداد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أن “العملية تمت على خلفية ورود مناشدة من فتاة ادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل شخص مقابل المال أو الخضوع لرغباته الدنيئة”.

وأضافت أنها “استطاعت الوصول الى المبتز ومواجهته بأدلة الإدانة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة”. (النهاية)