احالة فنان مصري للتحقيق بتهمة التحرش وهتك عرض

المستقلة /- أحالت جهات التحقيق في مصر الفنان شادي خلف، إلى الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض، بالإضافة إلى محاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها، مفجرا فضيحة مدوية في الوسط الفني والعربي خلال الساعات الماضية.

ووفق وسائل إعلام محلية، حاولت نقابة الممثلين التواصل مع أسرة خلف لمعرفة التفاصيل الكاملة للواقعة والاتهامات الموجهة له.

وبالرجوع إلى الفتيات المتحرش بهن من قبل الفنان، كان قد نشرن على صفحاتهن عبر موقع التواصل الاجتماعي منشورات كشفن فيها تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي من الفنان، أثناء تلقيهن دورة تدريبية على التمثيل في ورشة يمتلكها.

ومن خلال المنشور، ذكرت إحداهن أنه باغتها خلال التدريب في يونيو الماضي، مشيرة على أنه تحرش بها.

من جانبه، أنكر خلف في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة إليه، متهماً الفتيات بأنهن يقمن بشن حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر والمسؤول السابق في وزارة الداخلية نبيل خلف.

كما شارك في العديد من الأفلام الشهيرة منها “الثلاثة يشتغلونها” ، و”365 يوم سعادة”، و”الأولة في الغرام”، و”هي فوضى”، و”كلمني شكرا”، و”حين ميسرة”.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، عاقبت قبل سنوات والد الفنان الشاب بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عرفت إعلاميا حينها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكان خلف من مؤلفي الأغنيات لكبار المطربين مثل المغني اللبناني وائل جسار، ونانسي عجرم، وعلي الحجار ومحمد منير.