اجرام ميسان تطيح بعصابة للإتجار بالبشر والدعارة

عصابة للإتجار بالبشر والدعارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت شرطة محافظة ميسان، عن الاطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر والدعارة في إحدى مناطق مدينة العمارة .

وقال اعلام الشرطة في بيان  تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان / شعبة اجرام البلدة ووفق معلومات استخبارية، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين بالجرم المشهود (5) منهم نساء وأثنين رجال يمارسون الاتجار بالبشر (والدعارة) .

وأشارت الى أنها بعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي .

واكدت تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق احكام القرار 243

 

 

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اجرام ميسان تطيح بعصابة للإتجار بالبشر والدعارة

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