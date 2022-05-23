اجرام ميسان تطيح بعصابة للإتجار بالبشر والدعارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت شرطة محافظة ميسان، عن الاطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر والدعارة في إحدى مناطق مدينة العمارة .

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان / شعبة اجرام البلدة ووفق معلومات استخبارية، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين بالجرم المشهود (5) منهم نساء وأثنين رجال يمارسون الاتجار بالبشر (والدعارة) .

وأشارت الى أنها بعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي .

واكدت تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق احكام القرار 243