اجرام ميسان تطيح بعصابة اتجار بالبشر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن الإطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر، إضافة الى سرقة منازل المواطنين والسمسرة في إحدى مناطق مدينة العمارة .

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) ان مفارز قسم مكافحة إجرام ميسان / شعبة إجرام حطين ووفق معلومات استخبارية وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة ومدير قسم مكافحة الإجرام ، القت القبض على عصابة مكونة من (4) أفراد نصفهم من النساء متهمين بجرائم سرقة منازل المواطنين والاتجار بالبشر (والدعارة) .

وأضاف بعد متابعة ورصد وجمع المعلومات ومراقبة تحركات المتهمين من قبل عناصر مكافحة الإجرام. تم استحصال الموافقات الرسمية بعد تحديد مكان تواجدهم حيث تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها .

وأشار الى ان المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منازل المواطنين، وكذلك قيامهم بعمليات الاتجار بالبشر والسمسرة، موضحا بانهم يقومون بإغراء الفتيات .لغرض تسفيرهن خارج المحافظة وتحديدا الى المحافظات الشمالية

واكد تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا وإجراء كشف الدلالة لآخر عملية سرقة وجاء مطابقا لاقوالهم.