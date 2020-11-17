اجرام بغداد تعتزم اقتناء برامج تقنية حديثة لتعقب المجرمين

المستقلة / – تعتزم مديرية مكافحة اجرام بغداد اقتناء برامج تقنية حديثة لتعقب المجرمين ضمن خطتها للأعوام المقبلة.

وقال المدير اللواء الحقوقي وليد علي اكبر في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة ،ان هذه البرامج تحدد علاقة المجرمين فيما بينهم عن طريق الهواتف النقالة، مشيرا الى ان مديريته تعمل على تطوير الجانب الفني والتقني اسهاما بانجاح مهامها وواجباتها خاصة جهاز (التعقب النقطي) اضافة الى منظومة ارشفة متكاملة.

واوضح ان المديرية تحقق في الجرائم التخصصية كالقتل الغامض والمقترن بالسرقة وجرائم الخطف والتزوير والسرقة بأنواعها، والابتزاز الالكتروني، والاتجار بالبشر والاعضاء البشرية واي قضية وجريمة اخرى يرى القضاة احالتها الى المديرية، وتتلقى المديرية الشكاوى والاخبارات عن الجرائم من خلال مكاتبها بجانبي الكرخ والرصافة بالاتصال برقمها المجاني 533 او عن طريق موقعها الالكتروني.

واشار علي اكبر الى ان مديريته تنشر الدوريات والمفارز الامنية الالية والراجلة ضمن قواطع المسؤولية في العاصمة وقرب المحال التجارية والدوائر الحكومية والاهلية لجمع المعلومات عن العصابات الاجرامية والمشتبه بهم واصحاب السوابق كعملية استباقية لمنع المجرمين من تحقيق اهدافهم الدنيئة.