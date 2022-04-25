اجراء مسوحات لمحمية الطيب ذات التنوع الفريد من نوعة بالعراق

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اجرت مديرية بيئة ميسان، مسوحات حقلية لمحمية الطيب الطبيعية  شمال العمارة قرب الحدود مع إيران.

وقال مدير البيئة باسم حبين لـ(المستقلة) اليوم الاثنين “ان المديرية  بالتعاون  مع  الدائرة الفنية في وزارة البيئة نفذت   مسوحات حقلية لموقع محمية الطيب بهدف الوقوف على أهم مكونات الموقع من المساحة والواقع الاجتماعي والتنوع الاحيائي وتحديد مركز السيطرة والتحكم في المحمية وموقع إنشاء برج المراقبة”

واشار إلى أن هذا يأتي  ضمن خطوات مشروع إنشاء شبكة المحميات الطبيعية في العراق والممول من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة

واوضح حبين” ان الفريق  اجرى اولى خطوات ترسيم حدود محمية الطيب حيث تم مناقشة وضع المحمية والأمور اللوجستية على أرض الواقع من خلال الاطلاع على المخططات والخرائط التي أعدت لذلك”

ونوه إلى أن موقع الطيب يعتبر  مزيجا فريدا من التضاريس الجيولوجية البيئية الطبيعية ويحتوي على تنوع احيائي فريد من نوعة في المنطقة سيساعد في جذب السياح لهذه المنطقة من خلال المحمية .

ولفت إلى  ان من الواجب توفر كافة المتطلبات اللوجستية داخل مركز السيطرة والتحكم وبرج المراقبة من توفر عجلة لتنقل والمعدات والمستلزمات الضرورية في تسهيل اجراءات تواجد العاملين والمختصين وضرورة الاتفاق وإدراج تلك المتطلبات الضرورية ضمن مشروع إنشاء محمية الطيب

واوضح حبين  ان الفريق اطلع ميدانيا على واقع المحمية حيث شهدت منطقة الطيب انخفاضا ملموسا في الواردات المائية في نهر الدويرج يذكر ان منطقة الطيب تعد منطقة سياحية وهي المتنفس الوحيد للاهالي الباحثين عن الأجواء البرية وتشهد في  الأعياد تواجدا كثيفا للعوائل في تلك المنطقة  …

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