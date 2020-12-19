اجراء دراسة توضح مدى انتشار كورونا بين الأردنيين

المستقلة /- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، وائل الهياجنة إن الوضع الوبائي في الأردن يتحسن.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنه بالالتزام ستنخفض أعداد الاصابات ونسبة فحوصات كورونا الايجابية إلى اجمالي أعداد الفحوصات الكلية.

وبين الهياجنة أن ما سيحكم وجود موجة لاحقة لفيروس كورونا في الأردن عدد من العوامل: نسبة الاصابات في المجتمع، ووصول اللقاح، والالتزام التام بوسائل الوقاية الشخصية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في الأردن غير مرشح بشكل كبير لموجة لاحقة، فقد وصلنا لنسبة انتشار مجتمعي في الأردن قد تبطئ من انتشار الفيروس بالمجتمع، وسيتم اجراء دراسة لمدى انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع الأردني، والتزام المواطن ووصول اللقاح سيقلل من نسب حدوث موجة لاحقة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التفاؤل بحذر.