اجراءات لتجنب الاصابة بفيروس كورونا اثناء السفر

اجراءات لتجنب الاصابة بفيروس كورونا اثناء السفر

المستقلة … يوصي الخبراء بالالتزام بإجراءات السلامة ، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي ، وكذلك الحجر الصحي والاختبار قبل وبعد رحلتك.

بحسب الدكتور كيث أرميتاج ، أخصائي الأمراض المعدية والمدير الطبي لمستشفيات الجامعة ، مركز رو غرين للسفر فأن “السفر المحلي أو الرحلات الجوية التي تقل عن 3 ساعات حيث يرتدي الأشخاص أقنعة هي في الواقع منخفضة المخاطرولا تعتبر خطرة”.

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حيث يجب اتباع جميع القواعد الأساسية في جميع الأوقات – أغطية الوجه في الأماكن العامة ، ونظافة اليدين ، وحمل معقم اليدين ، والتباعد الاجتماعي – أمر بالغ الأهمية خصوصا اثناء السفر للحد من انتشار الفيروس وتقليل احتمالية حملك لفيروس كورونا، فيما ينصح المسافرون ان يكونوا دائمًا على بعد 6 أقدام عن الآخرين ، في كل موقف ، وليس فقط عند الوقوف في الصفوف اثناء سفرهم.

ولتجنب الاصابة بفيروس كورونا اثناء السفر عليك باتباع بروتوكول بسيط من شأنه تقليل مخاطر اصابتك بالفيروس، منها:

  • لا تسافر ان لم يكن سفرك ضرورياً
  • اجراء الفحوصات اللازمة قبل السفر
  • اجراء الفحوصات اثناء وقبل العودة من سفرك
  • التباعد الاجتماعي
  • تجنب الاماكن العامة والمزدحمة
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