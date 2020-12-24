اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

المستقلة.. قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.

وقررت المحكمة استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.