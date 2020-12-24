اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة.. قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.

وقررت المحكمة استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ضبط 123 علبة مشروبات كحول مسكرة في كربلاء واعتقال صاحبها

اخبار العراق

اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

اخر الاخبار

ترامب يختم أيامه الأخيرة في البيت الأبيض بقرارات عفو عن حلفائه

اخبار العراق

التجار يتوجهون لمقاضاة المالية والمركزي بسبب تخفيض قيمة العملة

اخبار العراق

الدايني يؤكد اهمية الاهتمام بالشباب ورعايتهم

اخر الاخبار

فيديو : القبض على مرتكبي جريمة اغتيال مرشح الانتخابات المقبلة في بغداد

اخر الاخبار

ماذا حدث حقيقة لموقع جريدة الاخبار اللبنانية؟