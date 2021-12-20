اجتماع موسع لبحث تأهيل متحف الموصل

المستقلة/- بحث مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار اياد حسن حمزة في اجتماع موسع مع مجموعة من المختصين في صندوق النصب العالمي ومدير متحف نينوى الحضاري، موضوع تأهيل متحف الموصل الحضاري.

وقال حمزة ان الاجتماع تطرق الى المطابقة الموضعية للدراسة المقدمة من قبل صندوق النصب العالمي لتاهيل متحف الموصل الحضاري حيث تم دراسة المخططات الاولية من قبل المختصين في الهيئة، فضلا عن اللقاء مع المختصين في الشأن المعماري والتراثي.

وأشار الى تبادل الآراء مع صندوق النصب العالمي لاستكمال مرحلة اعداد التصاميم بما يحفظ قيمته المعمارية النموذجية والتراثية الذي قام بهما الدكتور محمد مكية مصمم المتحف بسبعينات القرن الماضي وتوظيف مايمكن من حداثة عمارة حيث نسب صندوق النصب العالمي خبراء متمرسين في اعمال الصيانة والحفاظ على الآثار والتراث.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أوميكرون “يؤجل” منتدى دافوس .. و أوربا تنتظر لقاح خامس مضاد لكوفيد-19

اخبار العراق

بسبب النزوح الى المحافظة .. كربلاء تعاني من عجز في الابنية المدرسية

اخبار العراق

السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة من بينهم مصري الجنسية

اخبار العراق

اطلاق سلسلة من الأنشطة لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال في العراق

اخر الاخبار

انتخابات ليبيا: أمل جديد أو أزمة أخرى؟

اخبار العراق

الموافقة على استحداث ناحية الحرية في بغداد

اخبار العراق

تشكيل لجنة لترميم وصيانة موقع إمارة الخميسية الأثري

اخبار العراق

تشكيل لجنة لترميم وصيانة موقع إمارة الخميسية الأثري

اخبار العراق

اجتماع موسع لبحث تأهيل متحف الموصل

اخر الاخبار

العراقي محمود التركي يختتم حفلات مهرجان “أم الإمارات”

اخبار مصر

مصر تفاوض 3 شركات جديدة لإنتاج سيارة كهربائية في 2023

اخر الاخبار

استمرار هبوط الليرة التركية لاكثر من 17.5 مقابل الدولار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة اليوم الاثنين

اخبار العراق

الصحة : لا توجد توصيات لمنع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية

اخبار العراق

عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني يصف باقر جبر الزبيدي بالـ “تافه”

اخبار العراق

القنصلية الهنغارية تبحث فرص الاستثمار في ميسان

اخر الاخبار

محمد رمضان يتألق في الحفل الضخم الجماهيري في “إكسبو 2020 دبي”