اجتماع موسع لبحث تأهيل متحف الموصل

المستقلة/- بحث مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار اياد حسن حمزة في اجتماع موسع مع مجموعة من المختصين في صندوق النصب العالمي ومدير متحف نينوى الحضاري، موضوع تأهيل متحف الموصل الحضاري.

وقال حمزة ان الاجتماع تطرق الى المطابقة الموضعية للدراسة المقدمة من قبل صندوق النصب العالمي لتاهيل متحف الموصل الحضاري حيث تم دراسة المخططات الاولية من قبل المختصين في الهيئة، فضلا عن اللقاء مع المختصين في الشأن المعماري والتراثي.

وأشار الى تبادل الآراء مع صندوق النصب العالمي لاستكمال مرحلة اعداد التصاميم بما يحفظ قيمته المعمارية النموذجية والتراثية الذي قام بهما الدكتور محمد مكية مصمم المتحف بسبعينات القرن الماضي وتوظيف مايمكن من حداثة عمارة حيث نسب صندوق النصب العالمي خبراء متمرسين في اعمال الصيانة والحفاظ على الآثار والتراث.