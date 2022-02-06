اجتماع حقوق الطفل في منظمة التعاون الإسلامي يقف دقيقة صمت حدادا على ريّان

اجتماع حقوق الطفل في منظمة التعاون الإسلامي يقف دقيقة صمت حدادا على ريّان

المستقلة/- بدأت أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام في مقر الأمانة العامة للمنظمة، اليوم الأحد .

ووقف المشاركون في مستهل الاجتماع، دقيقة صمت حدادا على روح الطفل المغربي ريّان بعد أن قضى إثر سقوطه في بئر، ونوه المشاركون بالجهود المضنية التي قامت بها السلطات في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل.

وتقدمت الأمانة العامة للمنظمة بخالص تعازيها للمملكة المغربية وأسرة الطفل رياّن.

وقال الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في كلمة ألقاها نيابة عنه، السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة أن الاجتماع ينعقد تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر عن دورته السابعة والأربعين الذي انعقد في نوفمبر 2020 بنيامي، والذي دعا الأمانة العامة لعقد اجتماع لفريق الخبراء لمناقشة واستكمال مشروع اتفاقية المنظمة حول حقوق الطفل في الإسلام، الذي أعدته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بناءً على طلب مجلس وزراء الخارجية.

وقال الأمين العام إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة واثراء مشروع اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام بهدف استكماله تمهيداً لرفعه إلى مجلس وزراء الخارجية للاعتماد.

ولفت إلى التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجال حماية ورعاية الطفل، جراء تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية وأهمية تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء وما يترتب على ذلك من أهمية إيلاء قضايا حماية الأطفال الرعاية التي تستحقها.

وأكد الأمين العام ثقته في أن تتكلل أعمال الاجتماع بالنجاح والوصول إلى نتائج تسهم في إثراء مشروع الاتفاقية واستكماله.