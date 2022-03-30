اجتماع بغداد والتحديات التي تواجه النظام الإعلامي العربي

ابراهيم الخليفة

تحتضن بغداد هذه الأيام الدورة (14) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ، و الدورة العادية (96) للجنة الدائمة للإعلام العربي للمدة ( 29-31 ) من شهر مارس الجاري، المنضوين تحت مؤسسات جامعة الدول العربية ، بدءاً نقول

يلعب الإعلام تحت مختلف عناوينه وتوجهاته دورا تنويريا وتوجيهيا وتعليمًا في تطوير وتنمية المجتمعات وزاد دورهِ أهمية بضوء النقلة الكبيرة في التزاوج بين ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والناتج عنها الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)،الإعلام الحديث، الإعلام الرقمي، وبروز ظاهرة منصات التواصل الأجتماعي والمواطن الصحفي والمدونون، كل ذلك يضاف إلى وسائل الإعلام التقليدية الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع بحيث استحق بجدارة السلطة الرابعة او سلطة الشعب.لدوره الفعال في معالجة الأحداث وتوجيه الجمهور نحوها ، وخلق رأي عام ضاغط.بحيث اصبحت الاحداث تدار من خلال الإعلام،كما هو الحال على سبيل المثال في الازمة الاوكرانية وما سبقها من أزمات. يمكن تصنيف النظام الإعلامي العربي من ناحية الملكية إلى ملكية عامة اي حكومية، وملكية خاصة أو مشاركة، ومن ناحية التمويل إعلام ممول حكومي وإعلام ممول من القطاع الخاص.سواء كانوا اشخاص، شركات أو هيئات ،حكومات من خارج حدود الوطن العربي .

الإعلام الحكومي او الرسمي وهو الإعلام الذي تشرف عليه الحكومة اداريا وماليا ورسم سياساته التحريرية و المحتوى الذي ينشره عبر قوة ماسكة هي وزارة الإعلام، أو بعض الهيئات الحكومية التي تقوم بدور وزارة الإعلام كما هو الحال في هياة الإعلام والاتصالات في العراق، ويمتاز هذا الطيف من الإعلام بأنه ‘علام موجه اي مقيد بسلسلة من الضوابط والمحددات يتوجب على المشرفين على هذه المؤسسات والعاملين فيها الالتزام بها وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي حددت بمجموعة من التشريعات القانونية الضابطة وعادة ما يخضع للرقابة عبر حراس البوابة التي اضمحل دورها بسبب العولمة وثورة الانترنت لمنع نشر أو الترويج لأي محتوى غير قانوني او اخلاقي يكون بالضد من السياسات الحكومية او القيم الاخلاقية والاجتماعية السائدة في البلد، وغالبا ما يستخدم في الحملات الإعلامية لتجميل صور نظام الحكم والانجازات المتحققة وإيصال وجهة نظر او فلسفة الحكم إلى ما وراء الحدود. الإعلام المستقل او إعلام القطاع الخاص الذي نمى وأصبح ظاهرة ملفتة للنظر منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ويتصف هذا القطاع في الجرأة والتمرد على القيود واكثر مخاطبة للحياة اليومية للمواطن هذا النوع من الإعلام يشرف عليه او يديره ويرسم سياساته التحريرية افراد من اصحاب رؤوس الاموال او شركات خاصة او احزاب سياسية، وهو يمتلك هامش من الحرية والمرونة في متابعة وعرض الأحداث وتقديمها للجمهور وأهم ما يميز اعلام القطاع الخاص او من المآخذ عليه هو وقوعه تحت تأثير سطوة رأس المال اي الجهة الممولة فالوسيلة الإعلامية يتوجب عليها الالتزام بما تمليه عليها الجهة المالكة او الداعمة لهذه الوسيلة مما يعني فقدان الاستقلالية والحيادية في التحرير وفي نشر المحتوى وبذلك تكون الوسيلة رسالته الإنسانية ، وتكمن خطورة هكذا نوع من الإعلام بصورة اشمل عندما تكون الجهة الداعمة للوسيلة الاعلامية من خارج الحدود الإقليمية للوطن العربي وتكون بمثابة ذراع لتمرير سياساتها في الداخل او تملكها أيديولوجية طائفية اقصائية والترويج للأفكار المنحرفة والهدامة .

هذه البيئة الإعلامية السائدة في الوطن العربي سواء إعلام القطاع العام أو الخاص تواجهه سلسلة من التحديات سواء على مستوى الادارة والاشراف او من ناحية صناعة المحتوى والتمويل ومنها تحديات ذاتية او موضوعية ، و يمكن ان نتناول جزء منها :

التحدي المهني او الاكاديمي توجد مؤشرات على على دخول العديد من الأفراد لهذا الاطار وهم يفتقدون للمؤهلاتا العلمية التي تؤهلهم في مجال اختصاصات الإعلام أو افتقارهم لدورات التطورية والمهارات الفنية والتحريرية ،هذه الظاهرة ازدهرت في العراق بعد عام 2003،ومن بين هؤلاء من لايعلم او يدرك خصائص او مميزات الخبر او الفرق بين التقرير والمقال وليس لدية دراية بنظريات الإعلام والاتصال دفعتهم البطالة لولوج هذا الفضاء ، مع تأكيد ان الإعلامي الناجح ليس بالضروري ان يكون خريج كليات الإعلام ، لكن على الاقل يكون لديه إلمام في كيفية كتابة الخبر وفق أسس علمية.

التحدي الآخر الذي يواجه العاملين في وسائل الإعلام تحت مختلف عناوينها هو الامية التقنية او الفنيه حيث تعتمد التغطية الخبرية للاحداث على استخدام التكنولوجيا الرقمية سواء اجهزة التصوير، التسجيل ، العرض او الارسال الحي المباشر، كذلك في الاخراج الصحفي او الانتاج الفني ومن التحديات الاخرى التي تواجه العاملين الجدد في الإعلام هو افتقارهم للثقافة القانونية او جهلهم بالقوانين الحاكمة للطباعة والنشر مثل اصدر جريدة او تأسيس قناة تلفزيونية او مواقع إخبارية، أو نشر محتوى معين، مما يعرضهم للكثير من الهفوات ووقوعهم تحت مظلة المسائلة القانونية كما أن عدم المامهم بالتشريعات الخاصة بالإعلانات، وبرامج الترفيه، وخدمات الإنترنت وحماية الملكية الفكرية، ينعكس بالسلب على الوسيلة، وهذا يعني أنّ مهنة الإعلامي تقتضي بأن يكون لديه وعي ودراية كاملة بالتشريعات القانونية والجو العام الذي يمارس فيه مهنته. . كما أن جهله بالقوانين والأعراف الاجتماعية السائدة ومحددات حرية الراي والتعبير قد تسبب هي الأخرى في مواجهات مع الحكومة او الرأي العام بالاضافة، إلى جهلهم باخلاقية المهنة والتي تتطلب الحيادية والموضوعية ونقل الحقيقة من كافة جوانبه .ولهذا يتوجب عليهم الألمام بهذه القوانين صحيح بعض الكليات تقدم محاضرات في قوانين النشر، كما أن محاولة بعض المؤسسات الإعلامية او العاملين فيها يعملون على محاكاة النموذج الغربي في تناول بعض القضايا الحيوية ينعكس بالسلب عليهم نظرا لخصوصيات المجتمع العربي.بالإضافة إلى عدم درايتهم بالتشريعات المتعلقة بالإعلام الالكتروني .

ويعد العامل الاقتصادي من التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها وانعكس ذلك بشكل جلي خلال الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الاقطار العربية حيث اضطرت العديد من المؤسسات الإعلامية تقليص انتاجها من المطبوعات او غلقها نها ئيا والتحول نحو المطبوع الألكتروني مما ادى في نهاية المطاف إلى تسريح آلاف من العاملين في هذا القطاع .

التحدي الذي يشكله المال العابر للحدود والممول للعديد من المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي يُشكل أكبر تحدي لحرية الرأي والتعبيرويعد خرقا إعلاميا، واجتماعيا وثقافيا لصالح قوى خارجية واجندتها الثقافية والاجتماعية والسياسية في المحيط العربي لأن اغلب هذه الاذرع تروج لافكار واجندات طائفية وعرقية ومتشددة.

ينظر الكثير للتحدي الامني ،وبأنه من التحديات الاساسية التي تجابه صناعة الإعلام الوطني كما هو الحال في العراق لبنان سوريا اليمن الصومال حيث تتعرض العديد من المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها الى عملية ارهابية لمنع قيامها بتغطية حدث معين او الكشف عن حالة فساد أو لدواعي ارهابية أو طائفية .

الضغوطات التي تواجه وسائل الإعلام والعاملين فيها للتعبير عن حرية الرأي وفق المادة (19 ) من ميثاق حقوق الإنسان الصادرعام 1948 وهنا يتوجب على الإعلامين ان يعوا المحددات في هذا الميثاق مع خصوصيات تركيبة المجتمع العرببي وارثه الثقافي والديني.

وفي ضوء هذه الاشكاليات التي تواجه منظومة الإعلام العربية انكشفت بعض الحقائق والتي كانت مفخرة للإعلام الغربي وهي الحيادية والموضوعية والتي طالما تغنى بها واعتبرها سمه حضارية متقدمة ،لكن جاء النزاع الروسي- الاوكراني ليكشف زيف هذا الشعار، وبأن لاحيادية في الإعلام الا في جمهورية افلاطون، وانما هناك مصالح جيوسياسية، مصالح اقتصادية، تطغى على المبادىء وان على وسائل الإعلام ان تراعي المواقف السياسية السيادية للدوله، كما ان هذا الإعلام يتبنى مواقف مزدوجه من حقوق الإنسان.، من هنا اريد ان اقول على على المجتمعين رسم سياستهم الاعلامية بضوء المفاهيم الجديدة للاعلام الغربي ، ومن هذا المنبر ندعو القائمين والمشاركين في هذا المؤتمر إلى توحيد جهود الخطاب الإعلامي العربي وبما يخدم رسالة الامة ، وكذلك نحو قضيتنا المركزية فلسطين وحقوق شعبها العربي ونبذ سياسة الاستيطان، وتهويد القدس المحتلة ، ونبذ الخطاب الإعلامي المتطرف ان كان سياسيا،دينيا ، او طائفيان ومحاولة عزل المنابر التي تدعوا للتطرف والعنف والطائفية ، التاكيد على حقوق الإنسان العربي وفضح المواقف المزدوجة للإعلام الغربي، من حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، انتاج محتوى إعلامي عربي مشترك يعالج الاخفاقات التي يمر بها المواطن العربي ، انتاج برامج للتوعية البيئية والتنمية المستدامة ، التركيز على ضرورة وجود وكالة انباء لكل دولة من دولة الجامعة حتى تكون مصدر للبيانات الرسمية الرئيسية وليس كما موجود في البلد تتعدد مصادر الاخبار وتتضارب حول الوسيلة الإعلامية والجهة الساسية الداعمة له، فغالبا ما نجد الإعلام الحزبي يتصدر تغطية الاحداث على حساب الإعلام الحكومي، ويجير كل الأنجازات ان وجدت لصالح هذه الشخصة او ذاك الحزب ، البحث في حلول ومعالجات لما تواجههة الصحافة العربية، كان يكون هناك دعمي للصحافة الورقية ، تطوير الكوادر الإعلامية من خلال نقل التجارب ونقل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية العربية ،وخاصة في مجال الإعلام الرقمي.، الذكاء الصناعي في مجال الإعلام ،،الإعلام المعرفي ، مكافحة تزييف المحتوى والاخبار والمعلومات المضللة،دعم قضايا الشعب العربي وحقوقه المشروعة ، وليس تمجيد الأنظمة والانجازات الخيالية للحكومات على مصالح الجمهور.فهل ينتصر الإعلام العربي للشعب على حساب الحكومات..