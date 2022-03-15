المستقلة /- التعامل مع زملاء العمل من الأمور الصعبة إلي حد ما، ويقع الكثير من الأشخاص في مواقف محرجة مع زملاء العمل نتيجة عدم معرفة كيفية التعامل الصحيح معهم.

كشفت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن عدة نصائح و اتيكيت التعامل مع زملاء العمل.

اتيكيت التعامل مع زملاء العمل

– الفصل بين الحياة الشخصية والعمل، فلا تحمل هموم البيت إلى العمل، ولاهموم العمل إلى البيت.

– لا بد من احترام خصوصية الزملاء، وعدم إفضاء أسرارهم في حال سماعها عن طريق الصدفة.

– لا ترفع صوتك أثناء الحديث، سواءً كان عبر الهاتف أو عند التحدّث؛ ذلك أنك لا تعلم ظروف الآخرين وأمزجتهم وضغوطات العمل التي يقعون تحتها.

– أسال زملاءك قبل استخدام التكييف فى حالة غلق وفتح النوافذ، مع محاولة الوصول لحلول وسط ترضى كل الأطراف.

– يتحتم عليك وضع المنافسات الوظيفية جانباً عند مرور أحد الزملاء بعارض صحي أو إنساني.

– المجاملات مهمة بين الزملاء، فإذا حصل أحد على ترقية فيجب تهنئته بهذه المناسبة.

– ابق علاقتك رسمية وفي الوقت ذاته لطيفة وأنيقة مع الزملاء جميعاً، وابق العصا محمولة من المنتصف في العمل؛ إذ لا تطرف في الجدية ولا في العشرية، حتى يبقى المكان ملائماً للعطاء والإنتاج والعلاقات الاجتماعية السليمة في الوقت ذاته.

– إياك مهما بلغ غضبك في بيئة العمل صفق الباب أو الدولاب أو الدخول للمكتب من دون تحية الزملاء.

– لا تغير من معاملتك لزملائك إن أصبحت رئيسا عليهم.