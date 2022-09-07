اتهمتها بهجوم إلكتروني.. ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

المستقلة/- أعلنت ألبانيا، الأربعاء، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجمات إلكترونية كبيرة ضدها، وفق مأ أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في بيان.

وقال راما إن “مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري”.

وتلقت السفارة الإيرانية لدى تيرانا إخطارًا رسميًا يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

واتّهم رئيس وزراء الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، إيران بالوقوف خلف “هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها” في 15 تموز/يوليو الماضي. وأضاف أن “تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه” على أن الهجمات “دبّرتها ورعتها” طهران.

منذ العام 2013، وافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران “إرهابية”.