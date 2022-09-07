اتهمتها بهجوم إلكتروني.. ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

رئيس وزراء البانيا

المستقلة/- أعلنت ألبانيا، الأربعاء، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجمات إلكترونية كبيرة ضدها، وفق مأ أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في بيان.

وقال راما إن “مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري”.

وتلقت السفارة الإيرانية لدى تيرانا إخطارًا رسميًا يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

واتّهم رئيس وزراء الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، إيران بالوقوف خلف “هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها” في 15 تموز/يوليو الماضي. وأضاف أن “تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه” على أن الهجمات “دبّرتها ورعتها” طهران.

منذ العام 2013، وافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران “إرهابية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير الداخلية يؤكد أهمية التواصل الدائم بين جميع القطعات والدوائر في كربلاء

اخر الاخبار

بوتين: عزل روسيا مستحيل وحمى العقوبات الغربية تهدد العالم بأسره

اخبار العراق

وزير الدفاع يناقش الخطط الامنية الخاصة بزيارة الاربعينية في كربلاء وتوزيع القطعات

اخبار السعودية

انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة…

اخر الاخبار

ديمقراطية العراق وفق مقاسات الأحزاب !!

اخبار العراق

جلسة حوار عن السلم الاهلي وايقاف خطاب العنف والتحريض

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير الداخلية يؤكد أهمية التواصل الدائم بين جميع القطعات والدوائر في كربلاء

اخر الاخبار

اتهمتها بهجوم إلكتروني.. ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

اخبار السعودية

انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في جدة

اخر الاخبار

ديمقراطية العراق وفق مقاسات الأحزاب !!

اخبار العراق

جلسة حوار عن السلم الاهلي وايقاف خطاب العنف والتحريض

اخبار العراق

مسؤولة امريكية تختتم زيارتها للعراق باللقاء مع فائق زيدان

اخبار العراق

تقرير : المحكمة الاتحادية اما تحل الازمة السياسية في العراق او ان تعقدها

اخبار العراق

تقرير : المحكمة الاتحادية اما تحل الازمة السياسية في العراق او ان تعقدها

اخر الاخبار

البديري يؤكد استمراره في رفع دعوى الطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية

اخر الاخبار

غوغل تستعد لإطلاق هواتف Pixel 7 وساعة Pixel Watch

اخر الاخبار

دوري ابطال اوربا.. ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي

اخر الاخبار

دوري ابطال اوربا.. انتر ميلان يستضيف بايرن ميونخ الالماني

اخر الاخبار

مصادر : مساعدة امريكية تحذر القيادات من تدهور الوضع في العراق

اخر الاخبار

اليوم الاربعاء.. العالم ينتظر إصدار آيفون 14 وعددا من منتجات آبل

اخر الاخبار

تقرير يؤكد.. تناول الماء بالليمون له فوائد عديدة على جسم الانسان

اخر الاخبار

تعرف على افضل النصائح للمحافظة على عمر بطارية الهواتف

اخر الاخبار

شركة صينية تكشف عن سياراتها ذات الاستهلاك القليل للوقود