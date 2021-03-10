اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

المستقلة/- أفادت صحيفة نيويوركية أنّ امرأة جديدة اتهمت حاكم نيويورك أندرو كومو بلمسها بطريقة غير لائقة في نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك إلى ستّ عدد النساء اللواتي يؤكّدن أنّ حاكم الولاية تحرّش بهنّ جنسياً أو كان سلوكه معهنّ غير لائق.

وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجّهة إليه منذ أواخر شباط/فبراير، جدّد الحاكم الديموقراطي القوي البالغ من العمر 63 عاماً رفضه الاستقالة من منصبه.

وإذ أكّد كومو أنّ “لا علم له” بفحوى هذا الاتّهام الجديد، جدّد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقلّ الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف “دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم نرى”.

ووفقاً لصحيفة “آلباني تايمز يونيون” التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، فإنّ الملامسة المزعومة حصلت في مقرّ الإقامة الرسمي للحاكم في آلباني وضحيتها هي موظفة لم يكشف عن اسمها.

وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.

والأحد، انضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحّي.

وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال “لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك” في ظل هذه الظروف.

وصوّت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء. ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه. وفي حال الرفض، يحقّ للبرلمان تجاوزه.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “مريض نفسي” مطرب مهرجانات شهير يهاجم رامز جلال

رياضية

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يفشل في تخطي باريس سان جيرمان

اخر الاخبار

فيديو.. نيقولا معوض يحتفل بزفافه على شاطئ البحر

اقتصادية

فايزر تتوقع انتاج 3 مليون جرعة من لقاح كورونا في 2022

اخر الاخبار

أستاذة جامعية أسترالية تدعي بمحاولة إيران تجنيدها كجاسوسة

اخر الاخبار

أسعار الذهب ترتفع فوق 1720 دولار للأوقية

اخر الاخبار

اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

اخر الاخبار

اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

اخر الاخبار

فيديو.. روبي تطلق “حتة تانية” على يوتيوب

اخبار العراق

الشرطة تعلن سيطرتها على نزاع عشائري مسلح في العمارة

اخر الاخبار

اختراق حساب BTS على تيك توك

اخبار العراق

طالبتان بجامعة ميسان يكتشفن خطأ في كتب طبية منهجيه عالمية

اخبار العراق

دراسة جديدة تعيد النظر بتاريخ انقراض إنسان “نياندرتال”

اخر الاخبار

عوامل صعود أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا احتفلت يسرا بعيد ميلادها الـ66

رياضية

محمد صلاح يقود ليفربول أمام لايبزيج

اخر الاخبار

ارتفاع السندات الأمريكية يهبط بسعر الدولار الأمريكي