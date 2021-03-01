اتهام “الصحة والسلامة الوطنية” سببا لارتفاع الإصابات بكورونا بين صفوف التلاميذ

المستقلة /- سرى جياد/ حمل النائب عن لجنة التعليم العالي رياض المسعودي لجنة الصحة والسلامة الوطنية سبب ارتفاع الاصابات بكورونا.

وقال المسعودي “للمستقلة”ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تنتبه لاعداد الطلبة في العراق الذي يصل إلى 14مليون طالب ،وهم يعدون وسطا ناقلا بين عوائلهم مماادى الى تفاقم حالات الاصابة،وعده بأنه أحد الأسباب الرئيسة بمعاودةدوام المدارس مضافا إلى دوائر الدولة.

وأكد المسعودي أن احتمال عودة الدوام مرهون بالموقف الوبائي مع استمرار الحظر الجزئي والتواصل الالكتروني وستتجه الوزارة الى الامتحانات الإلكترونية.

وتطرق عضواللجنة الى موضوع العلاوات والترفيعات مبينا ان قرار ايقافها ليس قانونيا لكن يتعلق بنقص الاموال والتخصيصات ،وان هناك توجه عام من مجلس النواب من خلال رصد اموال وتخصيصها لكافة المحاضرين المجانين.

وحول قانون حماية المعلم ذكر المسعودي ان هذا القانون يفترض ان يقدم اما من قبل الحكومة وفق المادة60 او من قبل مجلس النواب لنفس المادة،لكن لم تلتزم اي من الجهتين بهذا القانون والذي طالبت به جميع الوزارات .

وأضاف ان القطاع التربوي لم يحظى بدعم حكومي منذ عام 1980ولحد الان ،ومن الواجب دعمه من خلال بناء المدارس وتوفير المناهج وتطوير قابليات المعلمين والمدرسين وتوزيع قطع أراض لهم ،على الرغم من وجود بعض بوادر المحافظات بتوزيعها بشكل محدود بسبب كثرة الاعداد، لذلك يجب على الحكومة اعادة النظر والاهتمام بالقطاع التربوي.