اتهامات لمايا دياب بالزنا وتصريحات صادمة منها حول ما جاء بالقرآن

المستقلة /- خلال مقابلة لها مع برنامج “جعفر توك” مع الاعلامي جعفر عبد الكريم، كشفت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن رأيها بالمساكنة وتعدد الزوجات.

وأكدت مايا مع انها فكرة المساكنة قبل الزواج، مشيرة انها عاشتها مع زوجها السابق قبل زواجهما، وساعدتها هذه الفترة لتتعرف على زوجها أكثر، وتأخذ خطوة الزواج، وقالت: “قربنا من بعض وتعرفنا على بعض، وعرفنا عادات بعض أكتر”.

ورداً على إتهامها بالزنى، قالت مايا دياب، ان البعض يقولون ان بإمكانك الزواج من شخص بينك وبين الله، وكانوا يقولون قديما: “زوجتكِ نفسي وزوجتكَ نفسي”، مؤكدة انها مع الحرية وكل انسان يختار الحياة التي يريدها وعلى طريقته.

وأشارت مايا دياب أنها دفعت ألاف الدولارات لرجال الدين في لبنان لكي يسمحوا لها باتمام الزيجة، كونها مسيحية وزوجها مسلم، بعدما رفضوا السماح لها في البداية، لتتزوج في النهاية مدنيا من زوجها السابق ووالد ابنتها، مؤكدةإلى أن ابنتها تحمل الديانة الإسلامية طبقا للقوانين اللبنانية، لكنها لا ترى أي مشكلة في اختلاف ديانتها عن ابنتها، ولا تتحدث مع ابنتها عن الدين، موضحة أنها لا تمانع أي قرار تتخذه ابنتها بشأن ديانتها: “هي حرة واحترمها”.

وإنتقدت دياب فكرة تعدد الزوجات، مؤكدة لرفضها التعدد رفضاً تاما، وقالت: “بيقدر الانسان يغيّر شريك حياته اكيد، بس بينهي علاقة وببلش علاقة تانية”، واضافت بالقرآن الكريم ذكر ان الانسان لن يستطيع ان يعدل بين هؤلاء النساء الاربعة.

وعلى صعيد آخر، لفتت مايا دياب الأنظار مؤخرا عبر صورة نشرتها على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه ببنطال جينز وكروب توب باللون الأزرق ببطن مكشوف، وارتدت فوقه جاكيت مصنوع من الجلد الأزرق، وسدلت شعرها بتسريحة الويفي، وتزينت مايا بمجموعة من الإكسسوارات

 

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