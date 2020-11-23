اتهامات للحكومة بعدم الجدية في تنفيذ ميناء الفاو

المستقلة /- اتهم عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية برهان المعموري الحكومة العراقية بعدم الجدية في إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، داعيا إلى التعاقد مع شركة عالمية بأسرع وقت ممكن لتنفيذ المشروع وفق المواصفات المتفق عليها مسبقا.

وقال المعموري إن الخدمات والاعمار النيابية استضافت مدير عام شركة الموانئ وعدد من الملاكات العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب، للوقوف على أسباب تلكؤ تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والاطلاع على آخر تطورات التقاعد مع الشركات المنفذة والاجابة عن التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع ، مبيناً أنه تم استعراض مراحل العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير ومناقشة أسباب تباطؤ مراحل انهاء التعاقد مع الشركات المؤهلة والتباحث حول السبل الكفيلة بدفع عجلة الانجاز إلى الأمام.

وأوضح المعموري : إن مجلس النواب أوفى بكل التزاماته تجاه المشروع من توفير الغطاء المالي واستحصال الموافقات الاصولية وتيسير كل الاجراءات التي تضمن المضي قدماً بهذا المشروع ، مشيرا إلى عدم جدية وزارة النقل أو حتى مجلس الوزراء لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وفق المواصفات التي وضعها المستشار الايطالي.

ودعا المعموري إلى الاسراع بالتعاقد مع أي شركة عالمية مؤهلة للتنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي سواء كانت كورية أم صينية أم غيرها شرط أن تكون مستعدة لإنجاز العمل وفق المواصفات المعدة مسبقاً ، مبيناً : إن تأخر التعاقد يثير الشكوك ويطرح علامات استفهام عديدة لدى مجلس النواب وسيدفعنا بالتالي لاتخاذ موقف حازم وفق الأطر القانونية تجاه كل من يحاول الإضرار بهذا المشروع الاقتصادي الحيوي.