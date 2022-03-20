اتهامات دولية لروسيا بقصف أهداف مدنية .. وروسيا تنفي

المستقلة /- اتهمت العديد من الدول الاوروبية روسيا بقصف أهداف مدنية أوكرانية في عدد من المدن خاصة في مدينة ” ماريوبول ” المحاصرة .

ومن جهة اخرى كانت قيادة الاركان الاوكرانية قد أكدت أن روسيا قد فشلت حتى الان بالسيطرة على العاصمة الاوكرانية كييف .

وجاءت هذه الاتهامات بعدما أعلنت روسيا سيطرتها على ميناء ماريوبول وأكدت قيادة الاركان الاوكرانية هذا الخبر بقولها ان السيطرة الروسية على ميناء “ماريوبول ” تمنع اوكرانيا من الوصول الى واجهتها البحرية على بحر ” ازوف ” مؤقتا

وعلى الجانب السياسي دعت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها “بوريس جونسون ” الصين في التخلي عن نهج الحياد الذي تتبعه اتجاه الحرب الاوكرانية – الروسية

وقد أكدت تركيا _راعية المفاوضات بين الجانبين الاوكراني والروسي أنهما “على وشك الاتفاق على امور مهمة ” حسبما ذكر المسؤولون الاتراك

يذكر ان هذه الحرب تسببت بلجوء حوالي 3.2 مليون اوكراني الى خارج اوكرانيا معظمهم لجؤوا الى الدول الحدودية مع اوكرانيا ، هذا الى جانب نزوح ما يقارب 6 مليون اوكراني في اداخل اوكرانيا

والجدير بالذكر ايضا ان الحرب الاوكرانية الروسية كان لها اثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي فقد ارتفعت اسعار العديد من السلع والمواد مثل مصادر الطاقة : كالنفط والغاز والزيوت وغيرها من المواد .