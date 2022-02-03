اتلتيك بلباو يتاهل الى نصف نهائي كاس ملك اسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد

اتلتيك بلباو يتاهل الى نصف نهائي كاس ملك اسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد

المستقلة/- حقق أتلتيك بيلباو، انتصارًا قاتلًا على ريال مدريد بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل أليكس برينجير، هدف المباراة الوحيد لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 89.

وانضم أتلتيك بيلباو لركب المتأهلين لنصف النهائي، بجانب ريال بيتيس ورايو فاليكانو وفالنسيا.

بدأت المباراة بضغط من بيلباو، وأرسل إيناكي ويليامز تسديدة داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة السادسة.

وسدد مونيايين لاعب أتلتيك بيلباو، كرة ارتطمت بدفاع ريال مدريد وتحولت لركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

وبعد دقيقة واحدة، أرسل راؤول جارسيا، تصويبة قوية تصدى لها تيبو كورتوا وحولها إلى ركنية.

واستمرت محاولات بيلباو للتسجيل، حيث راوغ نيكو ويليامز، إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، وسدد كرة على المرمى، لولا ناتشو الذي شتت الكرة نحو الركنية في الدقيقة 13.

وظهر أول تهديد لريال مدريد في الدقيقة 17، حيث سدد فاسكيز، كرة قوية تصدى لها الحارس وحولها إلى ركنية.

وكاد مونيايين لاعب بيلباو، أن يفتتح التسجيل للفريق الباسكي في الدقيقة 22، بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى كورتوا.

وسدد رودريجو جويس لاعب ريال مدريد، كرة تصدى لها جولين أريجازابالا حارس أتلتيك بيلباو في الدقيقة 27.

وتلقى مونيايين لاعب بيلباو، تمريرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة حرة لأتلتيك بيلباو إثر خطأ من ميليتاو، ونفذها مونيايين لكن كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 46.

ومن ركلة ركنية نفذها برينجير، وصلت إلى راؤول جارسيا الذي سدد كرة بالرأس.

وطالب لاعبو بيلباو باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على ناتشو، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء في الدقيقة 49.

ومرر فاسكيز كرة داخل منطقة الجزاء لزميله كاسيميرو الذي أرسل تصويبة قوية تصدى لها جولين أريجازابالا حارس بيلباو في الدقيقة 80.

ونجح أليكس برينجير لاعب بيلباو في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 89، إذ تلقى كرة في العمق من زميله فيسجا، وراوغ دفاع ريال مدريد قبل أن يسدد أسفل يمين كورتوا.

واستمرت محاولات ريال مدريد في الدقائق الأخيرة للعودة في النتيجة، لكن دون جدوى، ليودع الميرنجي المسابقة.