اتفاق مصرفي لتقديم قروض لصناعيي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس غرفة صناعة كربلاء المهندس كاظم الياسين، مساء الجمعة، عن اتفاق تعاون مشترك بين الغرفة والمصرف الدولي الإسلامي فرع كربلاء لمنح قروض ميسرة لشريحة الصناعيين بالمحافظة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة .

وقال الياسين في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “هذا الاتفاق سيسهم إسهاما فاعلا في تمكين أصحاب المشاريع في المحافظة تطوير مشاريعهم الصناعية “.

وأشار الى إن “الاتفاق جاء بعد زيارة مدير المصرف أحمد قيس رديف الى الغرفة لتقديم كافة التسهيلات المالية للصناعيين الراغبين بالحصول على القروض من قبل المصرف “.