اتفاق مصرفي لتقديم قروض لصناعيي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن  رئيس غرفة صناعة كربلاء المهندس كاظم الياسين، مساء الجمعة، عن اتفاق تعاون مشترك بين الغرفة والمصرف الدولي الإسلامي فرع كربلاء لمنح قروض ميسرة لشريحة الصناعيين بالمحافظة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة .

وقال الياسين في تصريح لـــــ ( المستقلة )  إن “هذا الاتفاق سيسهم  إسهاما فاعلا في تمكين أصحاب المشاريع في المحافظة تطوير مشاريعهم الصناعية “.

وأشار الى إن “الاتفاق جاء بعد زيارة مدير المصرف أحمد قيس رديف الى الغرفة لتقديم كافة التسهيلات المالية للصناعيين الراغبين بالحصول على القروض من قبل المصرف “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اتفاق مصرفي لتقديم قروض لصناعيي كربلاء

اخر الاخبار

الكشف عن لغز خنجر الملك توت عنخ آمون

اخبار فلسطين

فلسطين : الذكرى الـ 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

اخبار العراق

ميسان تعزز الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار الوسطى

اخر الاخبار

  قرعة الدوري الأوروبي: برشلونة في مواجهة غلطة سراي التركي

اخر الاخبار

القذافي حذّر عام 2009:خطر تهديد روسيا في دمار البشرية

اخر الاخبار

بيتكوين تتجاوز حرب روسيا وأوكرانيا وتقفز 8%

اخر الاخبار

بيتكوين تتجاوز حرب روسيا وأوكرانيا وتقفز 8%

اخر الاخبار

‏‎ شاهد : توزيع السلاح على المواطنين لحماية العاصمة الأوكرانية ‎كييف

اخر الاخبار

روسيا : نجحنا في عزل العاصمة الأوكرانية كييف

اخر الاخبار

الملك عبدالله يغادر الاردن متوجها إلى أبوظبي

اخر الاخبار

بشار الأسد لبوتين: ما يحصل هو تصحيح للتاريخ وإعادة توازن للعالم

اخر الاخبار

ملكة جمال السعودية تخطف الانظار بإطلالة تراثية مع والدتها – صورة

اخر الاخبار

السبب الوحيد لسيناريو انسحاب بوتين من أوكرانيا

اخر الاخبار

تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية بأوكرانيا

اخر الاخبار

بايدن يتوعد بضربة كبرى للاقتصاد الروسي

اخر الاخبار

الاحداث تتسارع.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية