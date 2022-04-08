اتفاق علييف وباشينيان في اجتماع بروكسل الأخير قد يزعج بوتين

مختار فاتح بي ديلي

باحث في الشؤون التركية وأوراسيا

تم عقد أحد أكثر الاجتماعات ذات الاهمية بين أذربيجان وأرمينيا،حيث اجتمع الرئيس إلهام علييف في 6 نيسان / أبريل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل.

وكانت الاحداث الجارية في المنطقة وخاصة الحرب الروسية الاوكرانية هي أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذا المستوى العالي من الاهتمام بالاجتماع بين البلدين ، بالنظر إلى التركيز على الحرب الروسية الأوكرانية خلال هذه الفترة.

لأن اجتماع بروكسل يمكن أن يطلق عليه أيضًا أجتماع الحرب الباردة التالية والحاسمة على خلفية الحرب بين روسيا وأكرانيا والغرب في أوروبا الشرقية.

بالطبع ، إذا اقتربنا من هذه الأحداث في سياق حرب المواقع ، وانقسام العالم إلى أقطاب جديدة ، فسيكون أكثر دقة تحليل اجتماع الأمس من منظور الصراع الجيوسياسي بين الغرب وروسيا.

كانت هناك نتائج مهمة للقاء الأخير بين إلهام علييف ونيكول باشينيان وتشارلز ميشيل ومنها :

* تعقد محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا في بروكسل،أي بوساطة الاتحاد الأوروبي.

* لم تعد مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موجودة على الواقع الحالي.

* بروكسل أكثر موضوعية وحيادية في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا من موسكو وباريس وواشنطن.

* بدء المفاوضات من أجل اتفاقية سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا ورسم الحدود بين البلدين.

* تقرر تشكيل لجنة الحدود الأذربيجانية الأرمينية في نهاية شهر أبريل الجاري.

* تمت مناقشة إعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات / والمواصلات بين أرمينيا وأذربيجان ، وخاصة في جنوب القوقاز وممر زانغازور الاستراتيجية.

بادئ ذي بدء،اسمحوا لي أن أشير إلى أن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات.

في الواقع ، كانت هناك توترات الحدودية الأخيرة بين البلدين، وكانت هناك احتجاجات في يريفان قبل يوم واحد من زيارة باشينيان الى بروكسل ، حيث هدد الانفصاليون الارمن في قره باغ الذين هم بحماية حفظ السلام الروسية الان باشينيان بأنه (إذا قبلت بشروط الهام علييف ، فسيختارون روسيا لتحريرهم والانضمام اليهم ).

إذا تم التوقيع على وثيقة في بروكسل وفقًا لحزمة السلام الدائم المكونة من 5 نقاط التي قدمتها أذربيجان , لذلك ومنذ الثواني الأولى للاجتماع صدرت تحذيرات من الانفصاليين الارمن قرار بدء عملية سياسية في منطقة قره باغ التي تحت حماية قوات حفظ السلام الروسية للانضمام منطقة”قره باغ ” الى روسيا.

رغم وجود انقسامات خطيرة في تبادل الآراء بين الانفصالين الارمن الذين هم تحت الحماية الروسية وباشينيان ، يمكننا القول بأن كل محاولاتهم للضغط على مجريات الاجتماع باءت بالفشل.

هنا لابد من توضيح بعض الامور كان هناك أصرار دائم من الجانب الاذربيجاني من إخراج محادثات السلام الاذربيجانية مع أرمينيا من احتكار روسيا. باعتقادي الطرفان يعرفان ويدركان جيدا بأن حل المشاكل المتبقية العاقلة فيما بينهما عن طريق محادثات مباشرة دون وساطة روسيه.

نقدر الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في بروكسل كخطوة في هذا الاتجاه. والبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بعد الاجتماع الثلاثي الثاني مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا (الاجتماع الثلاثي الأول بهذا الشكل الذي عقد في ديسمبر 14 ، 2021 ).وهذا يعني تبني اقتراح سلام من خمس نقاط قدمته أذربيجان وإجراء مفاوضات على أساسه في الاجتماعات اللاحقة.

في البيان ، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة معنية بقضايا الحدود ، وقبل كل شيء ، بدء عملية ترسيم الحدود.ولوحظت أهمية تخفيف حدة التوترات على الحدود بين البلدين نتيجة لترسيم الحدود.

تمت الموافقة على إنشاء سكك حديدية وطرق سريعة مرتبطة بخطوط النقل والمواصلات ، وكذلك إنشاء آلية مجلس استشاري اقتصادي.

النقطة الأكثر لفتا للنظر والاهتمام بالنسبة لأذربيجان في الوثيقة البيان هي أنه لا توجد إشارة إلى مصطلح “ناغورنو قره باغ” أو الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التي كانت تحاول حل المشكلة بين البلدين، والتي هي اصبحت من مخلفات الماضي.

وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يقبل أيضًا حقائق على الارض ما بعد حرب قره باغ الثانية بين البلدين وأعادة أذربيجان أراضيها التي كانت المحتلة من قبل أرمينيا ، والحقائق الجيوسياسية الجديدة في المنطقة. إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا هو الحال في الاجتماع الأول في بروكسل ، فيمكن القول إن باكو الرسمية تمكنت بالفعل من تغيير وجهات النظر السابقة لبعض الدوائر المؤثرة في الغرب بشأن قره باغ.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، تظهر آلية جديدة وشكل جديد للمحادثات المباشرة بين أرمينيا وأذربيجان ، كما رأينا منذ اجتماع 14 ديسمبر.

بهذه الخطوة ، يحاول الغرب الان حل المشكلة بين البلدين بشكل أسرع من خلال إقامة اتصال مباشر بين أطراف النزاع ، ولإظهار كل من أرمينيا وأذربيجان أن “إطالة نزاع ناغورني قره باغ مدة 30 عامًا هو عدم الوفاء بالالتزامات وخاصة روسيا التي كانت العقبة أمام الحلول طوال تلك الفترة الماضية.

ومع كل ذلك أظهرت أذربيجان حسن نيتها وحسن الجوار، والتي جذبت بالفعل انتباه العالم بأسره من خلال اتباع سياسة مستقلة ومتوازنة ، الان الغرب يعتزم من خلال إزالة وحل جميع الخلافات الحدوية الاذربيجانية مع أرمينيا من جهة ومن جهة أخرى ينوي الغرب كسب الوقت من خلال دمج أرمينيا الى الاتحاد الاوروبي واخراجه من فلك الكرملين ..

يظهر كلا الاجتماعين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا محايدًا ، والأهم من ذلك ، أن كلا الجانبين يثق اليوم في وساطة الاوروبية وهذا مايريده الغرب الان فالاوربيون يحاولون كسب ثقة الطرفين ، وفي النهاية توحيد الطرفين كوسيط ، بحيث يتخذ في النهاية خطوة كبيرة نحو عرقلة الأنشطة الروسية في جنوب القوقاز.

وفقًا للمصادر الان أصدر باشينيان وعلييف تعليمات لبدء الاستعدادات لمحادثات السلام النهائية بين أرمينيا وأذربيجان ، واتفقا على إنشاء لجنة لترسيم الحدود بحلول نهاية أبريل.وهذا يعني أنه دون تردد ، قال باشينيان و بشكل واضح لا لبس فيه “نعم” لاقتراح السلام الأذربيجاني المكون من خمس نقاط وهذا انتصار دبلوماسي للرئيس علييف وسياسته الحكيمة.

اتضح أن اجتماع قادة أذربيجان وأرمينيا في بروكسل بمشاركة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي كان الخطوة الهامة التالية لصالح باكو الرسمية وضمان التنمية المستقبلية للمنطقة في سلام وطمأنينة.تعتمد كيفية تطبيق واستمرار هذا الاتفاق إلى حد كبير يعتمد على زيارة باشينيان إلى موسكو ،التي كان يحاول تجنبها منذ شهرين.

خلال اجتماع بوتين-باشينيان في موسكو في 9 أبريل ،من المرجح أن تطالب روسيا بضمانات ووثائق جديدة من أرمينيا.لا شك أن روسيا ستتخذ مبادرات ومواقف معينة لوقف هذه العملية بين البلدين. منذ اللحظة الاولى في الاتفاق المبدئي نجد أن روسيا بدأت بالفعل بتحريك الشارع الارميني حيث الاحتجاجات بدأت في أرمينيا ضد مشروع اتفاق السلام مع أذربيجان.

إذا أدرك رئيس الوزراء الأرميني أن تدخل روسيا في هذه القضية قد يؤدي إلى مأزق آخر وتأخير في العملية ، وفي النهاية سيكون الخاسر هو أرمينيا ، عندها يمكن لموسكو إظهار التصميم للمرة الأولى والأخيرة.

لأنه إذا استمرت الأحداث وفقًا لرغبات موسكو ، فقد يتم تأجيل رغبة أرمينيا في الاندماج مع الغرب لفترة زمنية غير معروفة.

على عكس أرمينيا ، ليس لروسيا أي فرصة للتأثير على المعارضة الأذربيجانية وتحريكها من الداخل الأذربيجاني لذلك ، ستحاول روسيا التأثير على الحكومة الأذربيجانية بشتى الوسائل.ومع ذلك ، يجب أن لا ترضخ الحكومة الأذربيجانية والارمينية من التهديدات والعقبات الروسية المستقبلية ،ويجب أن تكون متأكدة من أن الحرب الروسية الأوكرانية قد غيرت العالم.

ويجب على الحكومتين الأذربيجانية والأرمينية أن تتخلى في النهاية عن سياسة التنافس مع بعضهما البعض لكسب تعاطف وود الكرملين . حيث يجب استكمال محادثات السلام في بروكسل وليس في مكان أخر.

إن استمرار وناجح المحادثات بين الطرفين يمكن أن يعطي دفعة جدية ليس فقط لإنهاء الحرب واحلال السلام الدائم مع أرمينيا ، ولكن أيضًا يساعد لدمج أذربيجان وأرمينيا وجنوب القوقاز ككل مع الاتحاد الأوروبي.ومن ناحية أخرى إذا تم توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا على أساس مبدأ وحدة الأراضي وترسيم الحدود، فقد يؤدي في نهاية المطاف إلى رحيل “قوات حفظ السلام الروسية” من قره باغ الى الابد لن تبقى لهم دور في هذه المنطقة الحاسسة في جنوب القوقاز.

ومع ذلك ، فإن اجتماع الأمس في بروكسل والبيان الذي أدلت به وزارة الخارجية الأرمينية يعطيان أسبابًا للقول إن يريفان تدرك بالفعل أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الصعب الحالي ، لتطوير وتعزيز اقتصادها هو قبول اتفاق السلام الذي اقترحته أذربيجان دون قيد أو شرط.