اتفاق تعاون بين ميسان ومدينة برتغالية للتطوير الاكاديمي والخدمي

 شمل مجالات الصحة والتربية والرياضة والثقافة والسياحة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وقعت الحكومة المحلية في ميسان، الثلاثاء، اتفاق تعاون مشترك مع مدينة اناديا، وشركة سن لايف البرتغالية لتطوير الفعاليات الأكاديمية وعدد من الخدمات للمشاريع الوطنية والدولية في المحافظة.

وقال قسم الاعلام في المحافظة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان الاتفاقية  تضمنت وضع آلية للعمل والتعاون في مجالات “الصحة والمجال العلمي والتربوي والتعاون في المجال الرياضي والمجال الثقافي والسياحي وفي مجال البنى التحتية وتقديم الخدمات والمجال الاقتصادي”.

وأضاف ان محافظ ميسان وقع الاتفاقية مع  وفد من المدينة مكون من نائب رئيس البلدية، ومدير الشركة والوفد المرافق، وحضر مراسم التوقيع عدد من مدراء الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة.

ولفت الى ان ممثل من محافظة ميسان برفقة وفد عراقي سبق وأن قام بزيارة المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشآت الرياضية والمرافق العلاجية والخدمية في البرتغال , كذلك اللقاء بسفير جمهورية العراق لدى البرتغال الذي تطرق للعديد من المواضيع والمشاريع التي يمكن إبرامها بين البلدين .

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