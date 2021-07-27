اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال

المستقلة /- اتفقت الكوريتان (الشمالية والجنوبية)، اليوم الثلاثاء، على عودة روابط الاتصال بينهما من جديد، عقب سنوات من النزاع.

يشار إلى أن مسئولين من الكوريتين، سبق أن اجتمعوا في العام 2019؛ لمناقشة التعاون بشأن تحديث وربط الطرق عبر حدودهما.

وحسبما نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية آنذاك – أن الاجتماع عقد في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونج الحدودية الشمالية؛ لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التقنيات المتعلقة بالطرق، وذلك بحضور كبار مسئولي النقل في الدولتين.

ويشار إلى أن قيادتي الكوريتين اتفقتا، في شهر أبريل من العام 2018، على تحديث وربط السكك الحديدية والطرق على طول المناطق الشرقية والغربية من شبه الجزيرة الكورية؛ لإحداث تنمية متوازنة وازدهار مشترك بينهما.

وأشار مراقبون إلى أنه من المحتمل أن يناقش الجانبان جدولًا زمنيًا لإجراء دراسات مشتركة متعمقة للطريق على طول الساحل الشرقي خلال هذا الاجتماع.

يذكر أن كوريا الجنوبية أكملت مشاوراتها مع مجلس الأمن الدولي بشأن إعفاءات المعدات من العقوبات، والتي يتعين نقلها إلى كوريا الشمالية لإجراء هذه الدراسات المشتركة.

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