اتفاق الساعات الأخيرة.. عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق

المستقلة/- أظهرت جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس لانتخاب رئيسا للجمهورية، ان اتفاقات الساعات الأخيرة على تقديم مرشح تسوية رجحت كفة عبد اللطيف احمد رشيد للفوز.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن عن سحب مرشحه ريبر احمد ودعم ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية الامر الذي وجد دعما من تحالف السيادة وكتلة دولة القانون التي أعلنت امس ترحيبها بالقرار.

واسفرت الجولة الأولى من انتخاب رئيس الجمهورية عن تقدم عبد اللطيف رشيد بحصوله على 157 صوتا مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، ولم يحصل المرشحين الاخرين على أصوات تذكر.

فيما أظهرت الجولة الثانية تقدم عبد اللطيف محمد رشيد بـ 162 صوتا مقابل 99 صوتا لبرهم صالح و ظهور 8 بطاقات باطلة.

وبذلك يكون عبداللطيف محمد جمال رشيد رئيساً لجمهورية العراق، وسيعمل على تكليف الكتلة الأكبر اطار الدولة بتسمية المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة ، وهو مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني.

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