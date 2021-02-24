“اتصورت سيلفي مع جثته”.. حبس ممثلة مصرية 7 سنوات بتهمة قتل زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ قضت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأربعاء بمعاقبة الممثلة المصرية “عبير بيبرس” 35 عاما في قضية اتهامها بقتل زوجها صاحب شركة بترول عمدا بقطعة زجاج، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، وإلزمها بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه للمدعى بالحق المدني.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده وفاة نجله “عمرو سيد سيد عبد الله” 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله “عبير وهبة نجيب زكي” الشهيرة بـ”عبير بيبرس” 35 سنة ممثلة بقتله.

وعلى الفور انتقل، ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، إلى مكان الحادث وتم فحص جثة القتيل و تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، وأشار والد المجني عليه أمام أجهزة الأمن، إنه تلقى مكالمة هاتفية من زوجة ابنه تخبره بوفاة “الأخير” بشكل طبيعي، وبالمعاينة اتضح كذب ادعائها ، كما اتهمها والد القتيل بسرقة 2 مليون جنيه من المجني عليه.

وقالت المتهمة عبير بيبرس، في التحقيقات، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا إنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث تلك الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وإجراء مضاهاة بين الآثار الدموية المعثور عليها بمسرح الجريمة و العينة المأخوذة من المجني عليه، وفحص القطع الزجاجية المعثور عليها بمسرح الواقعة، وبعرض المتهمة عبير بيبرس على قاضي المعارضات تم تجديد حبسها.

وواجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة اليها بأمر الإحالة، فأنكرت وقالت: “والله ما قتلته، هو إلا وقع على الازاز ومات، وحسبي الله ونعم الوكيل”، وصرخت قائلة: أنا مقتلتش جوزى هو مات لوحده ، من ناحية أخرى كشفت التحقيقات وجود صورتين للمتهمة التقطتها لنفسها “سيلفي” مع جثمان المجني عليه.

عبير بيبرس هى فنانة مصرية ، قدمت عددا من الأعمال ، منها المسلسل الكوميدى “إلسع وفلسع”، بطولة كل من الفنان شريف صبحى، ومنير مكرم، وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير، والفنان أحمد فرحات، كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف ، كما شاركت فى مسلسل كوميدى آخر، تحت عنوان: “شلة نصابين”، بطولة عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوى، وفى 2016 شاركت فى أول عمل سينمائى لها من خلال فيلم “مشروع ميت”، بمشاركة الفنان أحمد الجوهرى، ويعد العمل من أفلام المقاولات التى تعتمد على تمويل أبطاله ، ثم اختفت عبير بيبرس، عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات.