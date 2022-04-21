اتشاء سايلو جديد في كربلاء سعة 30 الف طن

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، عن انشاء سايلو جديد في المحافظة سعة 30 الف طن لخزن المحاصيل الزراعية والتي تضمن استلام كافة المحاصيل و بانسيابية عالية، فضلا عن العمل على تحسين الإنتاج كما ونوعا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغاية من إنشاء السايلو الجديد هو دعم الحكومة المحلية لهذا القطاع الزراعي ، ويضاف الى السايلو الموجود “.

وأشار الى إن ” الحكومة المحلية مستمرة في خطتها بتوسيع الرقعة الجغرافية للمساحات المزروعة ، وتحقيق الهدف في الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية “