اتحاد عمال العراق يطلق مشروع بغداد التنموي

المستقلة.. أطلق الاتحاد المركزي لنقابات العمال في العراق مشروع بغداد التنموي برعاية شركة الودج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير وتحفيز سوق العمل العراقي.

وقال رئيس الاتحاد يسرى عامر الهاشمي ان مشروع بغداد التنموي يعد الاول من نوعه كون القطاع المختلط والخاص تبنى هذا المشروع الذي سيموله القطاع الخاص.

وأشار الى ان المشروع يعالج مشاكل اقتصادية مزمنة، اهمها نقص فرص العمل وتراجع المنتج المحلي، حيث يهدف المشروع الى تحفيز الانتاج بأنواعه ومعالجة البطالة، وكذلك ضمان حقوق العمال.

بدورها بينت ممثل شركة الودج الراعية لهذا المشروع نور النعيمي ان الاقتصاد العراقي بات بحاجة الى هكذا مبادرات تهدف الى تحريك المشاريع الراكدة عبر اموال القطاع الخاص، حيث تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول العالم باهتمام كبير وتجدها داعم لمشاريع كبيرة ويمكن الافادة من هذه التجارب في بلد مثل العراق يملك مقومات النجاح.