اتحاد المصدرين.. العراق الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال عام 2021

المستقلة/-اعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركية،ان العراق جاء في مقدمة المستوردين لصادرات المنطقة خلال الفترة من كانون الثاني وتشرين الاول.

وقال منسق الاتحاد، نجدت سين، في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، ان صادرات المنطقة نمت بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 12.9 مليار دولار خلال عشرة أشهر من العام الحالي، في حين تصدر العراق قائمة البلدان الأكثر استيراداً لمنتجاته.

واضاف أن بلدان أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، كانت ضمن الدول الأكثر استيراداً لصادرات المنطقة.

واشار الى أن العراق تصدر قائمة البلدان الأكثر استيراداً، بواقع 901.3 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 9%، فيما حلّت هولندا في المركز الثاني بواقع 900 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ661 مليون دولار.

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