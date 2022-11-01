اتحاد الكرة : تنظيم خليجي 25 في البصرة سيكون مختلفاً عن باقي النسخ

المستقلة /- ذكر عضو اتحاد الكرة العراقي الناطق الاعلامي أحمد الموسوي، أن تنظيم خليجي 25 في البصرة سيكون مختلفاً عن باقي النسخ، وعلى مستوى عال من حيث التنظيم واقامة المباريات وتدريبات فرق المنتخبات والاستضافة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة: “الضيوف الخليجيون الذين زاروا العراق في قرعة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة، ابدوا ارتياحاً كبيراً خلال اقامتهم، ولمسوا مدى حفاوة الاستقبال والترحيب الى جانب توفر الامن والامان في البصرة”.

وبين ان “بعض الضيوف الخليجيين وبعد ان كانوا مترددين من المجيء الى البصرة بدأوا يستعجلون انطلاق خليجي 25 ليحضروا الى البصرة باسرع وقت”.

واوضح ان نجاح انجاز متطلبات خليجي 25 جاء بعد تضافر جهود كبيرة بذلت من قبل وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في البصرة والاتحاد العراقي لكرة القدم.

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