اتحاد الكرة المصري يعلن موقف محمد صلاح من الأولمبياد

المستقلة/- أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من المشاركة مع منتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

ونفت اللجنة ما تردد حول وصول خطاب من رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح لرفض تواجد اللاعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل، بدعوى تعارض رعاة الاتحاد مع الشركات العالمية الراعية لصلاح.

وقال مصدر داخل الاتحاد: “هناك اتصالات ودية جمعتنا مع صلاح، ووافق بشكل شخصي على المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، لكنه في نفس الوقت سينتظر موقف ناديه وعلى أساس ذلك سيتحدد قراره النهائي”.

وأضاف: “اتحاد الكرة أنهى أزمة صلاح فيما يخص إعلانات الرعاة على قميص المنتخب، خلال الفترة الماضية وليس هناك ما يمنع تواجده سواء مع المنتخبين الأول والأولمبي”.

وتطرق للحديث عن مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في الأولمبياد، حيث قال: “موقف مصطفى محمد يختلف عن محمد صلاح، ولا يحق لجالاتا سراي منعه من المشاركة في الأولمبياد لأنه لاعب أولمبي سنه 24 عاما وليس من الثلاثة الكبار”.