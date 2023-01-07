اتحاد الكرة العراقي يقدم اعتذاره للوفد الكويتي

اتحاد الكرة يأسف خروج بعض الأمور التنظيمية عن اطارها الصحيح

المستقلة / خليجي 25 /- أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعالياتِ كأس “خليجي 25” في مدينة البصرة.

وقدم رئيس الاتحاد عدنان درجال في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، اعتذاره للوفد الكويتي “لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة، وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة”.

وأبدى درجال “أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورةِ الرئيسية”، مؤكدا على أن الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيم البطولة، “سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة”.

وأشار درجال إلى إن “ما حدث من أمور تنظيمية لن تؤثر على متانة العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي”.

لافتا إلى أن الاتحاد الكويتي “كان من أشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولةِقبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتي لملاقاة منتخب العراق وديا في ملعب الميناء الأولمبي”.

وحث عدنان درجال الجماهير على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة من أجل إنجاح البطولة التي تمثل بوابة عودة الرياضة العراقية لاستضافة الأحداث الرياضية بعد فترة طويلة من الغياب.

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