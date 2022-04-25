اتحاد الغرف التجارية يستنكر غلق مخابز باب الاغا بالصبات الكونكريتية

المستقلة/- رحيم الشمري/.. استنكر اتحاد الغرف التجارية العراقية باشد العبارات اجراء محافظ بغداد محمد جابر العطا ، بغلق مخابر باب الاغا ، احد اهم المشاريع التجارية بالصبات الكونكريتية بطريقة غير قانونية وغير مبررة .

وحذر بيان لاتحاد الغرف التجارية العراقية من مغادرة اصحاب التجارب الناجحة العراق ، مما يودي الى الكساد الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر وزيادة البطالة ، وبدل من بحث الجهات الرسمية عن المعوقات وحلها ، نجد اللجوء لقرارات غير مدروسة وغير معروفة النوايا والاهداف تعرقل النشاط التجاري .

ووصف الاتحاد اجراء محافظ بغداد ضد مخابر باب الاغا بالصدمة ، وتقتل الطموح بمشاريع الاخرين لعدم توفر البيئة الامنة ، وعدم المبالاة بشكل واضح بهكذا طرق وانعكاسها على راس المال والتاجر العراقي ، وعلى المحافظة والمحافظ اعادة الحال كما كان عليه ، وبخلاف ذالك سنتجه للسلطة القضائية للسير باجراءات قانونية ، والذهاب للرئاسة الحكومة لوضع حد للتصرفات الشخصية ذات النوايا المبيتة .

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