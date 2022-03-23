اتحاد العراقي تثبت موعد كلاسيكو بي القوة الجوية و الزوراء

المستقلة /- أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن مباراة الزوراء والجوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس العراق، ستقام بموعدها في الثاني من الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة نجم الأوسي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “ما ذكر في وسائل الإعلام بتغيير موعد مباراة الجوية والزوراء غير صحيح، وأن الموعد مناسب جداً ولا يتقاطع في إعداد فريق الجوية قبل مشاركته في المنافسات الآسيوية”.

وأضاف الأوسي، أن “لجنة المسابقات وافقت على تغيير الملعب من ملعب الزوراء الأول إلى ملعب الشعب الدولي لاستيعاب الجمهور الكبير الذي سيحضر اللقاء”.

وكان حكيم شاكر مدرب نادي الجوية، قد أكد عبر وسائل الإعلام أنه لن يوافق على خوض فريقه القوة الجوية لقائه أمام الزوراء، لتزامن المباراة مع المعسكر التدريبي المقام لفريقه في السعودية الذي حدد نهاية الشهر الحالي، والمباراة بين الزوراء والجوية يوم 2 من شهر نيسان المقبل.