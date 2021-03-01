اتحاد الصحفيين العرب يطالب بالبحث عن الصحفي الليبي زياد الورفلي

المستقلة/- طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب السلطات الليبية المختصة بالبحث عن الصحفي الليبي زياد الورفلي والذي اختفي عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الخميس الموافق 25/2/2021.

وحمل الاتحاد في بيان أصدره، اليوم، السلطات الليبية مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحفي زياد الورفلي الذي كان مكلفا من قناة الغد بتغطية هذا المؤتمر المهم حيث كان يقوم بواجبه الصحفي المقدس .

وطالب السلطات الليبية وكافة المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الانسان بإدانة هذا العمل الذي وصفه بـ” الشائن وغير المقبول” في التعامل مع الصحفيين الذين لا يدخرون أي جهد في سبيل خدمة القضايا الوطنية والعربية .