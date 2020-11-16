اتحاد الصحفيين العرب يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي السوداني اسحق احمد فضل الله 

المستقلة .. طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الصحفي إسحاق احمد فضل الله الذي تم القبض عليه فى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 من قبل الشرطة التابعة للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية والتي وجهت إليه تهمة العمل على تقويض النظام .

وادان الاتحاد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اعتقال الصحفي اسحق احمد فضل الله و”الذي يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة للصحفيين للتعبير عن أرائهم التي تهدف إلى خدمة الوطن والعمل على رفعته” .

وأكد إن اعتقال فضل الله “هو امتداد للممارسات الصحفية التي تقوم بها لجنة إزالة التمكين فى مواجهة الصحافة الحرة ومصادرتها للمؤسسات الإعلامية المستقلة وملاحقتها المستمرة للصحفيين الذين يوجهون النقد إليها حول ممارساتها غير القانونية المخالفة لكل المواثيق والجهود الدولية”.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط علي السلطات السودانية للإفراج الفوري عن الصحفي السوداني اسحق احمد فضل الله ، وكذلك الكف عن ملاحقتها للصحفيين السودانيين الذين يعبرون عن أرائهم فى خدمة السودان.